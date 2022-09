Gp di Italia, a Monza vince Verstappen sotto regime di Safety Car. Secondo Leclerc e terzo Russell

Il Gp d’Italia disputato a Monza è stato vinto da Max Verstappen della Red Bull sotto regime di safety car. In seconda posizione è giunta la Ferrari di Charles Leclerc e terzo posto per la Mercedes di Russell davanti a Sainz. La partenza del Gp ha visto una grande azione di Leclerc della Ferrari che ha fermato le azioni offensive di Geroge Russell della Mercedes. Il pilota monegasco ha dimostrato di avere sangue freddo durante la partenza rimanendo davanti all’inglese. Qualche posizione più indietro, Max Verstappen della Red Bull ha iniziato il suo show. Alla via ha guadagnato due posizioni e in pochissime tornate si è piazzato dietro gli scarichi della Ferrari di Leclerc. Ma chi ha realizzato una grande partenza è stato Carlos Sainz che dalle retrovie non solo è partito bene ma dopo qualche giro si è inserito nella top 10. Da registrare un principio di incendio della anteriore di Sergio Perez che ha destato qualche preoccupazione al box. Fortunatamente il problema si è risolto velocemente.

A causa di un problema al motore sull’Aston Martin, Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro e di conseguenza i commissari hanno fatto entrare la virtual Safety Car. Dai box Ferrari hanno richiamato Leclerc mettendo le gomme gialle e anticipando la sosta. Sainz intanto ha raggiunto la quarta posizione concludendo la sua cavalcata dalle retrovie. Al giro 26 Max Verstappen si è fermato ai box mettendo le gomme gialle scivolando a 10 secondi da Leclerc. Cambio di strategia per Charles Leclerc che ha inserito le gomme rosse al giro 34 provando poi a mettere pressione a Max Verstappen che ha le medie. Ma chi sta regalando spettacolo è Lewis Hamilton con la Mercedes che al giro 37 ha superato in un solo colpo Pierre Gasly dell’Alpha Tauri e Lando Norris della McLaren per poi passare Daniel Ricciardo. Da registrare il ritiro di Fernando Alonso della Alpine e di Lance Stroll con l’Aston Martin a causa di problemi aereodinamici. Al giro 47 è stato costretto al ritiro Daniel Ricciardo concludendo il GP di Monza in pessima situazione. A causa dei questo ritiro i commissari hanno immesso la Safety Car e sia Charles Leclerc che Max Verstappen hanno realizzato la sosta rimanendo secondo e primo con George Russel in terza posizione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...