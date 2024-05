Gli Atleti di Scherma Anzio al Campionato Italiano

Il Circolo Scherma Anzio ha dimostrato il suo valore al Campionato Italiano Cadetti e Giovani, svoltosi a Genova il 24 e 26 maggio, con quattro atleti che hanno tenuto alta la bandiera del club. Andreas Stefanetti e Lorenzo Cafarotti hanno gareggiato nella categoria Cadetti, mentre Roberto Bezzini e Andrea Culla hanno rappresentato il club nella categoria Giovani.

La competizione ha visto Andreas Stefanetti e Lorenzo Cafarotti impegnati il 25 maggio. I due cadetti hanno affrontato con determinazione e grinta ogni assalto. Nonostante la forte concorrenza, Stefanetti e Cafarotti hanno saputo trarre il massimo da questa esperienza, portando a casa non solo ottimi piazzamenti ma anche preziose lezioni per il futuro.

Il 26 maggio è stato il turno di Roberto Bezzini e Andrea Culla. I due giovani atleti, pur iniziando la fase a gironi con qualche difficoltà, non si sono lasciati scoraggiare e hanno combattuto con tenacia fino alla fine. I risultati ottenuti sono motivo di orgoglio per il Circolo Scherma Anzio, considerando che solo 83 atleti da tutta Italia sono riusciti a qualificarsi per questo prestigioso campionato.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri atleti”, ha dichiarato il presidente del Circolo Scherma Anzio. “Ringraziamo Andreas, Lorenzo, Roberto e Andrea per averci rappresentato con onore a Genova. La loro partecipazione e i loro piazzamenti sono la dimostrazione del duro lavoro e della dedizione che mettono in ogni allenamento. Crediamo fermamente che questi risultati siano solo l’inizio e che, con impegno e determinazione, riusciremo a raggiungere traguardi ancora più importanti in futuro.”

Il Circolo Scherma Anzio continua a puntare in alto, con l’obiettivo di migliorare costantemente e di diventare sempre più forte nel panorama della scherma italiana. Con atleti così motivati e talentuosi, il futuro del club si preannuncia ricco di successi.

