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Giro d’Italia, Vingegaard vince anche la 16esima tappa e resta maglia rosa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jonas Vingegaard vince in solitaria e in scioltezza la sedicesima tappa del Giro d’Italia oggi, martedì 26 maggio, e firma così il suo quarto acuto dell’edizione. Il danese della Visma Lease a Bike ha tagliato il traguardo al temine dell’ultima salita della tappa svizzera Bellinzona-Carì, 113 km con dislivello complessivo di 3.000 metri con oltre un minuto di vantaggio sui diretti inseguitori tra cui Felix Gall in seconda posizione, Jai Hindley (terzo) e Davide Piganzoli, mentre il portoghese Afonso Eulalio, secondo in classifica generale, accumula oltre due minuti di ritardo (e adesso ha una distanza di oltre 4 minuti dal danese). 

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