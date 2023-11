Giovanni Sarchioto: il pugile di Anzio vince a Las Vegas con un KO in 3 round

Lo scorso 16 Novembre il pugile Pro di Anzio Giovanni Sarchioto ha calcato il ring del prestigioso palcoscenico del t- mobile Arena di Las Vegas , dove ha disputato un importante match nel sotto CLOU di 2 titoli Mondiali tra Stevenson contro Los Santos e Navarette contro Conceicao . Un occasione importantissima per Sarchioto tanto da richiamare l’attenzione di tutto il movimento pugilistico.

L’invito e’ arrivato dopo aver trascorso un lungo periodo di allenamento insieme al team Stevenson proprio nella capitale del Nevada, in vista del mondiale, qui Sarchioto ha fatto notare sin da subito le sue potenzialità e il suo talento, tanto da dargli la possibilità di esibirsi nell’importante palcoscenico americano, sotto lo sguardo attento di Bob Arum di Top Rank.

Giovanni con un record di 8 vittorie di cui 7 vinte per ko ha così affrontato Lucas De Abreu (con un record di impressionante di 14 vittorie di cui 11 per ko), già campione del Brasile e contendente per il titolo WBA . Al pugile Anziate sono bastati solo 3 round per mettere fine all’incontro vinto per ko.