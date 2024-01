Giovanni Perosino nuovo global Chief Marketing Officer di Maserati

(Adnkronos) –

Maserati annuncia l’arrivo di Giovanni Perosino come nuovo global Chief Marketing Officer.



Giovanni Perosino ha mosso i primi passi in questa realtà partendo da FIAT: dopo gli inizi in Lancia nel 2001 come direttore della comunicazione per poi passare a ricoprire la carica di Group Vice-President of Marketing Communications. Tra il 2010 e il 2019 ha lavorato per i marchi Volkswagen e Audi, rivestendo ruoli direzionali legati al marketing per poi passare in Lamborghini come Chief Commercial Officer, ponendosi alla guida anche di un team del reparto Sales & Marketing.

Davide Grasso, CEO Maserati: “Siamo felici di dare il benvenuto a Giovanni Perosino nella famiglia Maserati. Sono certo che la sua solida esperienza in questo settore porterà un valido contributo all’azienda, in linea con il raggiungimento dei nostri obiettivi in questo rilevante e strategico momento storico per il marchio”.

Giovanni Perosino, CMO Maserati: “Dopo una pausa professionale di qualche anno dal mondo automotive, sono felice di tornare in un contesto che mi ha insegnato molto in passato e che sono certo ha ancora molto da darmi. Questa nuova sfida come Chief Marketing Officer per Maserati, portacolori del Made in Italy più esclusivo su quattro ruote, è un’occasione unica per entrare in contatto con un marchio che non solo ha fatto la storia dell’industria automobilistica globale, ma che è oggi tra i protagonisti della mobilità del futuro”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...