Giornata mondiale contro i disturbi alimentari, campagna informativa presso la Casa della Città

Foto, slogan e informazioni per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare presso la “Casa della Città” in via della Moletta 85. È l’iniziativa promossa da Roma Capitale in occasione della 12° giornata mondiale contro i disturbi alimentari che ricorre il 15 marzo.

Promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, in collaborazione con Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative e l’associazione Donna Donna di Nadia Accetti, la campagna informativa sarà attiva fino al 20 marzo.

In una sala espositiva con vetrate su strada, i cittadini potranno avere informazioni su “Gustiamo insieme la vita, nutriamoci e facciamoci nutrimento” che l’associazione Donna Donna ha promosso in diversi luoghi cittadini.

L’iniziativa proseguirà con eventi che vedranno coinvolti Municipi, scuole e centri giovanili per concludersi il prossimo 24 maggio con un convegno in Campidoglio, alla presenza di esperti e studenti a confronto su come prevenire, affrontare e vincere i Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (D.A.N.), quali anoressia, bulimia e malattie affini e/o conseguenti.

“Un grave fenomeno ancora sottovalutato – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – che va affrontato non solo sul fronte medico ma anche culturale e attivando una rete di aiuti che coinvolga istituzioni, associazioni, scuola e famiglie”.

“Abbiamo accolto con piacere questa iniziativa – spiega l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi – perché in linea con gli obiettivi della Casa della Città, che vuole essere un punto di incontro, di scambio e di informazione a disposizione dei cittadini, anche per approfondire temi cosi importanti e di rilevanza sociale come i disturbi alimentari.”