Giocatori nel mirino dei ladri: da Donnarumma a Smalling e Zaccagni, i casi recenti

(Adnkronos) – Il furto in casa del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, messo a segno nella notte a Roma nord, è solo l'ultimo di una lista che non distingue tra squadre e città. Per citare solo i casi più recenti, a luglio scorso vittima dei banditi era stato il portiere della nazionale Gigio Donnarumma, rapinato nella propria casa di Parigi insieme alla sua compagna. Aggrediti, legati, malmenati, l'attuale Psg e e Alessia Elefante sono stati derubati di 500 mila euro. Hakan Çalhanoglu, invece, ritrovò la casa svaligiata al rientro dal derby giocato da lui all'Inter contro il Milan il 5 febbraio dello scorso anno. Tornava invece dalle vacanze l'ex azzurro Antonio Floro Flores, che nella serata di domenica 7 gennaio 2023, denunciò il maxi furto da 80 mila euro avvenuto nella sua abitazione a Tricesimo, in provincia di Udine. I ladri, dopo aver forzato un infisso, si introdussero in casa per portare via gioielli, abiti e borse firmate. Sei giorni più tardi, era venerdì 13, toccò al centrocampista sampdoriano Tomás Rincón. Nella sua abitazione, in corso Italia a Genova, rubarono un bottino da 100mila euro, tra contanti, gioielli e orologi. Bisogna arrivare a marzo, e finire al Cairo, per il colpo in casa dell'ex giallorosso ora in forza al Liverpool Mohamed Salah. In quel caso però i ladri non portarono via gli oggetti di valore presenti nell'abitazione, preferendo invece i decoder della tv via cavo. A giugno scorso i ladri 'visitarono' anche casa del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, nella zona di Varcaturo. Anche lui, come nel caso dell'ultimo malcapitato Zaccagni, non era in casa al momento del fatto. Altro colpo, sempre a giugno, nell'abitazione di Moise Kean, attaccante 23enne della Juventus, che era partito per le vacanze in Costa d’Avorio. Poche settimane fa, proprio a Roma in un 'derby' particolare, a subire la visita dei ladri è stato il difensore giallorosso Chris Smalling. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

