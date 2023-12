GialappaShow, domani l’ultima puntata: Elena Santarelli affianca il Mago Forest

(Adnkronos) – Va in onda domani, lunedì 4 dicembre, dalle 21.30 su TV8 e Sky Uno, l'ottava e ultima puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Lunedì 11 dicembre ci sarà poi un appuntamento speciale con “il meglio e il peggio” di questa seconda stagione. Ad affiancare il Mago Forest alla conduzione questa volta c’è Elena Santarelli. In studio, Giovanni Floris e Mara Sattei. Tra i momenti più esilaranti, il duetto canoro tra Tiziano Ferro, interpretato da Gigi, e Madame, alias Valentina Barbieri. Per la prima volta si danno appuntamento in studio i “4 amici al bar”, mentre il Ministro Galeazzo, aka Stefano Rapone, riscrive le regole del Natale. Sul palco anche il resto del cast, tra cui Brenda Lodigiani, Toni Bonji, Antonio Ornano, e i ragazzi Cin Cin. Imperdibili nuove puntate di Sensualità a Corte, 4 Motel, e Tentescion Ailand. Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s, che prendono di mira i programmi TV, le competizioni sportive e i nuovi mondi del web. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

