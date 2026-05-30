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Giro d’italia, Vingegaard si impone a Piancavallo e ipoteca la vittoria finale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Jonas Vingegaard si impone nella 20esima tappa del Giro d’Italia a Piancavallo. Per il danese della Visma, che attacca a 11 km dall’arrivo, arriva il quinto successo di tappa e ipoteca la vittoria finale.  

Gall chiude secondo e Hindley terzo, con Eulalio sesto che blinda la maglia bianca del miglior giovane. Vingegaard è l’ottavo corridore nella storia a centrare la Tripla Corona (Giro, Tour, Vuelta). Ciccone maglia azzurra. Domani passerella finale a Roma. 

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