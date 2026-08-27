Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ghribi a Baghdad per rafforzare gli investimenti italiani nel settore sanitario

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
1 minuto di lettura

BAGHDAD (IRAQ) (ITALPRESS) – Il presidente del gruppo GKSD, Kamel Ghribi, ha incontrato a Baghdad, insieme a una delegazione di consulenti ed esperti, il presidente della Commissione nazionale per gli investimenti irachena, l’ingegnere Adel al-Yasiri. Al centro del colloquio le prospettive di rafforzamento della collaborazione tra Italia e Iraq e le modalità per attrarre investitori italiani in diversi settori, in linea con le esigenze e le priorità di sviluppo del Paese. Ghribi ha ribadito l’impegno del gruppo GKS D a proseguire gli investimenti in Iraq, in particolare nel comparto sanitario. Prioritario è il progetto dell’ospedale italiano (HHH), in realizzazione sull’area dell’ex ristorante turco. L’iniziativa punta a trasferire e impiegare competenze amministrative, ingegneristiche e mediche italiane, sviluppare specializzazioni rare e offrire servizi sanitari avanzati per casi complessi. E’ stata inoltre sottolineata l’importanza di continuare la formazione e la qualificazione del personale medico, tecnico e amministrativo iracheno impiegato nella struttura, nonchè di rafforzare le partnership con diverse università mediche di Baghdad, al fine di costruire capacità locali sostenibili e elevare la qualità dei servizi sanitari.
L’incontro conferma la volontà del gruppo GKSD di mantenere e ampliare la propria presenza investitrice in Iraq, contribuendo allo sviluppo economico del Paese nei settori strategici.
(ITALPRESS).
-Foto GKSD-Gruppo San Donato-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Webuild, Pietro Salini incontra il premier spagnolo Pedro Sánchez

26 Maggio 2026

Ryanair: a Reggio Calabria e Trieste nuove basi, più voli in Italia e tariffe in calo

24 Gennaio 2024

E’ morta Mity Simonetto, addio alla storica consulente di Silvio Berlusconi

7 Luglio 2026

Roma, ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 28enne

1 Novembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno