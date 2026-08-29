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Serie A, oggi Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 29 agosto, i bianconeri sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium di Torino nella seconda giornata di Serie A. La squadra di Spalletti arriva al match dopo la vittoria dell’esordio in campionato, quando ha battuto il Frosinone in trasferta per 1-0. I ducali di Cuesta invece sono stati battuti, con lo stesso risultato, in casa dal Cagliari. 

 

La sfida tra Juventus e Parma è in programma oggi, sabato 29 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Douglas Luiz, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti. 

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Ordonez, Keita, Sorensen; Bernabè, Lontani; Touré. All. Cuesta. 

 

Juventus-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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