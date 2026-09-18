Gf Vip, la frecciata di Lucarelli a Totti e Noemi Bocchi: “Sei mesi di noi”

(Adnkronos) –

Frecciata a Francesco Totti in diretta al Grande Fratello Vip. È cominciata ieri la nuova edizione del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Tra le opinioniste, al fianco della conduttrice, è tornata Selvaggia Lucarelli che, come di consueto, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

“Ho fatto due conti. Ci siamo viste per la prima volta qua dentro il 16 marzo. Oggi è il 16 febbraio, quindi sono sei mesi di noi”, dice Lucarelli. Un riferimento che Ilary ha colto immediatamente con ironia e che sarebbe, con molta probabilità, legato alla storia Instagram di Noemi Bocchi che lo scorso 13 settembre, in occasione dell’anniversario con l’ex Capitano, e proprio il giorno del matrimonio di Ilary Blasi con Bastian, avrebbe spoilerato l’inizio della loro storia d’amore con una Instagram stories.

“Cinque anni di noi”, aveva scritto Bocchi, ma quella data avrebbe confuso gran parte del pubblico sui social. Perché il 13 settembre del 2021, Totti risultava ancora sposato con Blasi.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)