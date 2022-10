Gessica Notaro torna in TV da metà ottobre

Per la prima volta a Tenuta Ambelia, Gessica Notaro è l’ospite d’onore della 37ª edizione della Coppa degli Assi – il concorso internazionale di salto ostacoli promosso da Regione Siciliana, con il supporto di Fieracavalli – al fianco del suo fidanzato, il carabiniere e campione di equitazione Filippo Bologni – “da metà ottobre mi rivedrete in TV ma nel frattempo la mia forte passione per i cavalli – nata già a 3-4 anni – e, in particolare per il salto ostacoli, mi ha portata ad aprire quest’anno la mia società di trading internazionale di cavalli sportivi (la Del Rey); partecipare come ospite a gare internazionali, oltre ad essere una bellissima occasione per stare vicino al mio fidanzato, mi dà la possibilità di affacciarmi su un panorama equestre molto più ampio e conoscere persone, cavalieri e cavalli differenti” – ci racconta Gessica.

Non solo, l’imprenditrice riminese ha inoltre sposato una nuova collaborazione con Scuderia La Fortezza di Abano Terme, una scuderia 5 stelle nata pochi mesi fa, dove Filippo è in veste di cavaliere ufficiale e Gessica di team manager.

“Sono molto contento di essere qui a Tenuta Ambelia, io e Gessica abbiamo avuto una bellissima accoglienza” – esordisce Filippo Bologni, carabiniere e campione di equitazione, in gara nel primo weekend di Coppa degli Assi per Italian Champions Tour e per il CSI**, accompagnato dalla sua fidanzata Gessica Notaro, il noto volto del mondo dello spettacolo, oggi nel settore del commercio dei cavalli sportivi.

In occasione della 37ª edizione della Coppa degli Assi, Filippo e Gessica si fanno portavoce di un importante messaggio di difesa e sicurezza, applicato per la prima volta al mondo dell’equitazione. Per questo doppio weekend catanese si sono fatti accompagnare dal team di Luciano Ponzi Investigation and Security che vigilia giorno e notte sui cavalli.

E per Gessica e Filippo galeotto fu proprio l’amore per i cavalli, che nel 2019 si sono incontrati a Verona in occasione di Fieracavalli, la manifestazione leader mondiale nel settore equestre, sede dell’unica tappa italiana di Coppa del Mondo – Longines FEI World Cup, in programma quest’anno dal 3 al 6 novembre 2022.

