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Cronaca

Genesis arriva in Italia: elettriche premium

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Genesis entra ufficialmente nel mercato italiano con una gamma interamente elettrica e una strategia chiara: puntare su qualità percepita, tecnologia e servizi inclusi. Il debutto avviene con l’apertura dei listini e dell’ordinabilità per tre modelli chiave: GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80, che rappresentano tre interpretazioni differenti del concetto di mobilità premium. 

Alla base della visione Genesis c’è il linguaggio stilistico “
Athletic Elegance”
, che combina proporzioni dinamiche e superfici pulite, senza eccessi. A questo si affianca il concetto di ospitalità coreana “Son-nim”, che diventa parte integrante dell’esperienza cliente, dalla configurazione dell’auto fino al post-vendita. 

 

La Genesis GV60 rappresenta il modello più compatto e tecnologicamente avanzato, con batteria da 84 kWh, autonomia fino a 561 km e potenze che arrivano a 490 CV. L’esperienza a bordo è fortemente digitalizzata, con soluzioni distintive come la Crystal Sphere e sistemi di accesso tramite riconoscimento facciale e impronta digitale.  

Salendo di segmento, la Electrified GV70 propone un equilibrio tra dimensioni, comfort e prestazioni. Anche qui la trazione è integrale e la potenza può raggiungere i 490 CV, con autonomia fino a 479 km. L’attenzione è rivolta alla versatilità, con tecnologie come il sistema i-Pedal e la ricarica ultrarapida compatibile con architettura a 400V e 800V. 

Al vertice della gamma si colloca la Electrified G80, una berlina che interpreta il lusso in chiave più tradizionale ma evoluta. Con una batteria da 94,5 kWh, autonomia fino a 570 km e potenza di 370 CV, punta su comfort e qualità della vita a bordo, con un ambiente curato nei minimi dettagli e un forte equilibrio tra interfacce digitali e comandi fisici. 

Elemento centrale dell’offerta è il 5-Year Care Plan, un pacchetto che include garanzia, manutenzione programmata, assistenza stradale e servizi connessi per cinque anni senza costi aggiuntivi. 

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