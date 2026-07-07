Geely, bilancio positivo per primo anno in Italia, 3 mila contratti e una gamma che cresce

(Adnkronos) – Con un bilancio positivo e una iniziativa di solidarietà Geely ha festeggiato il primo anno di attività in Italia, che si chiude con oltre 3.000 contratti firmati, una rete cresciuta da zero a circa 70 punti vendita e assistenza, e un modello — la Starray EM-i Super Hybrid — che ha portato il brand distribuito da Jameel Motors ai vertici del segmento dei C-SUV plug-in hybrid tra i clienti privati. Per celebrare la ricorrenza il marchio è tornato a Napoli, la città del debutto, con un progetto che trasforma la mobilità elettrica in servizio sociale.

Infatti nel cuore dei Quartieri Spagnoli, Jameel Motors e Geely hanno donato alla Fondazione Foqus — realtà che da anni promuove formazione, inclusione e servizi alla persona per migliaia di cittadini — una Geely EX5 100% elettrica e una wallbox di ricarica A2A installata presso la Fondazione. La vettura sarà utilizzata per accompagnare le persone più fragili verso l’Ospedale del Mare: la mobilità come strumento di libertà, inclusione e qualità della vita. Sul fronte commerciale Geely punta a 100 Sales & Service Point attivi nel prossimo anno mentre registra oltre 3.000 manifestazioni di interesse per Zeekr, il brand premium del Gruppo, da pochi mesi sbarcato in Italia. In autunno poi arriverà la Geely E2, city car compatta 100% elettrica tra le vetture più vendute in Cina. In occasione del primo anniversario di Geely in Italia si è aperta la fase di prevendita della vettura mentre entro inizio 2027 debutterà il SUV plug-in hybrid Geely Monjaro, seguito da un nuovo SUV di segmento B sviluppato specificamente per l’Europa. Sul fronte tecnologico farà il suo esordio la nuova generazione del sistema full hybrid Geely i-HEV, con un motore che ha raggiunto un’efficienza termica certificata del 48,41%, tra i migliori risultati mai ottenuti nel settore. Quanto a Zeekr ad arricchire l’attuale gamma di lancio è in arrivo immediato la nuova 7GT, seguita dai SUV premium 9X e 8X, con una nuova motorizzazione PHEV di ultima generazione.

Come spiega Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia “il nostro obiettivo non era semplicemente introdurre un nuovo marchio automobilistico in Italia: volevamo costruire una presenza credibile, duratura e rilevante. In dodici mesi possiamo dire di aver posto basi solide e, soprattutto, mantenuto la promessa iniziando a costruire un rapporto di fiducia con gli Italiani”.

Per Fady Jameel, Vice Chairman International di Jameel Motors, “l’Italia rappresenta per uno dei mercati più importanti e strategici in Europa. Il primo anno di Geely testimonia la forza della collaborazione tra un costruttore globale leader nell’innovazione e un partner distributivo con una lunga esperienza internazionale”.

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