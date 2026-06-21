Gb, media: “Possibili dimissioni Starmer lunedì”

(Adnkronos) – Il primo ministro britannico Keir Starmer dovrebbe dimettersi lunedì e si starebbe preparando a presentare un calendario per lasciare Downing Street in maniera ordinata. Lo scrive l’Observer, riportando che Starmer, che da tempo insiste sul fatto che avrebbe combattuto qualsiasi sfida alla sua leadership, ora riconosce che la sua posizione è insostenibile, dopo aver parlato con i ministri del suo governo, i finanziatori del partito e i leader sindacali negli ultimi due giorni.

Starmer “si è scontrato duramente con la realtà che il sostegno non c’è”, ha detto una fonte alla testata britannica. “La verità è che tutti sanno che questa non è più una proposta sostenibile. C’è una tristezza in tutto questo, certo, ma a volte c’è solo un’inevitabilità in politica e come disse Boris Johnson: ‘Quando la mandria si muove, si muove'”. Il numero di deputati che sostengono il rivale Andy Burnham per la leadership laburista è aumentato dopo la sua trionfale vittoria nelle elezioni suppletive di Makerfield la scorsa settimana.

In mattinata il segretario britannico al Commercio Peter Kyle ha dichiarato a Sky News che Starmer stava trascorrendo il fine settimana “riflettendo sulle realtà politiche” che deve affrontare. Parlando a nome del governo, Kyle si è rifiutato di offrire indicazioni sui piani del premier o su cosa gli avrebbe suggerito lui stesso. Alla domanda se Starmer avesse davvero intenzione di dimettersi lunedì, Kyle ha risposto di non avere motivo di crederlo, aggiungendo che il leader laburista avrebbe riflettuto su “cosa significhi mettere il Paese al primo posto in un momento come questo”.

Nel corso dell’intervista Kyle non ha respinto l’idea che un cambiamento a Downing Street fosse imminente dopo la vittoria di Burnham. Affermando di aver parlato a lungo con Starmer venerdì, Kyle ha dichiarato di essere “certo” del fatto che il premier abbia avuto “conversazioni con una vastissima gamma di persone, incluso me medesimo, e che sta lavorando molto duramente in questo fine settimana”. “Credo che stia dedicando tempo a riflettere sulle realtà politiche, le sfide e le opportunità in cui si trova. Penso sia quello che la gente si aspetti che faccia in questo momento.”

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)