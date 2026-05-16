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Gauff-Svitolina: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È il giorno della finale femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, la statunitense Coco Gauff sfida l’ucraina Elina Svitolina – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto del Wta 1000 di Roma. La numero 3 del mondo, che arrivava al torneo dopo la finale persa lo scorso anno contro Paolini, ha eliminato nei turni precedenti Valentova, Sierra, Jovic, Andreeva e Cirstea. Svitolina invece ha superato Basiletti, Baptiste, Bartunkova, Rybakina e Swiatek. 

 

La finale femminile tra Gauff e Svitolina è in programma oggi, sabato 16 maggio, alle ore 17. Le due tenniste si sono affrontate in cinque precedenti, con l’ucraina che guida il parziale 3-2. Nell’ultimo match Svitolina ha eliminato Gauff nella semifinale del Wta di Dubai. 

 

Gauff-Svitolina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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