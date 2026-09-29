Funerali Diana, la rivelazione di Charles Spencer: una telefonata fece cambiare canzone a Elton John

(Adnkronos) – A quasi trent’anni dalla morte della principessa del Galles, i funerali di Diana sono ancora oggi ricordati per l’enorme commozione che suscitarono in tutto il mondo. Ma anche per il commovente elogio funebre del fratello e per l’interpretazione di ‘Candle in the Wind’ di Elton John, ricucita addosso alla principessa dalla versione originale dedicata a Marilyn Monroe. Tuttavia – si scopre leggendo ‘Swan Song: Diana, My Sister’, la biografia appena uscita del fratello Charles Spencer – la prima scelta del cantautore era stata un altro celebre successo, ‘Your Song’.

Sir Elton John era un caro amico di Diana – scrive Earl Spencer – e fu scelto lui per esibirsi con una canzone al suo funerale, il 6 settembre 1997. Si trattò di una decisione significativa, motivata dalla “visione moderna” di Diana, e per questa ragione il Palazzo si discostò dal “solito vecchio schema polveroso” per un funerale reale. Ma, aggiunge il fratello di Diana, “inizialmente, come si può vedere nella prima bozza del programma del funerale diffusa il 2 settembre, Elton John avrebbe dovuto cantare un altro suo successo, ‘Your Song’, per Diana. Ma, a quanto pare, Richard Branson intervenne, facendogli cambiare idea”.

Il fondatore del Virgin Group, un altro amico di Diana, contattò Elton John proponendogli di cambiare il testo di ‘Candle in the Wind’ per dedicarlo alla principessa. Scrive, Earl Spencer, che Branson raccontò di aver “telefonato a Elton” e di avergli detto: “Che ne dici di riscrivere ‘Candle in the Wind’ e di provare a convincere l’arcivescovo ad accettarla durante il funerale?”. Secondo Spencer, l’organista e maestro del coro dell’Abbazia di Westminster appoggiò l’idea, inviando un fax a Palazzo ed esortandolo ad accettare l’iniziativa, poiché riteneva che il brano “avrebbe contribuito notevolmente all’inclusività di quello che sarebbe stato un servizio per il popolo”.

Il compositore Bernie Taupin inviò quindi via fax il testo rielaborato a Elton John a Windsor e, come spiega Spencer, “da lì passò a Richard Branson a Londra, poi arrivò a mia sorella maggiore Sarah, nel Lincolnshire. Lei lo inoltrò subito e io lo lessi nel mio studio ad Althorp”. Spencer ha affermato che la sua “approvazione fu immediata” e che trovò la canzone “profondamente commovente”. L’elogio funebre di Earl Spencer ebbe luogo dopo la canzone di Elton John. Il fratello di Diana ha rivelato che “non ascoltai la canzone con troppa attenzione quel giorno, per evitare che mi sopraffacesse”.

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