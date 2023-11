Freddo e ancora qualche pioggia, previsioni meteo sull’Italia oggi e domani

(Adnkronos) – Prosegue l'ondata di maltempo in Italia. Oggi lunedì 6 novembre è ancora allerta meteo arancione e gialla da Nord a Sud. E' arancione in Emilia Romagna, in particolare per la Pianura modenese, per rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d'acqua principali. Gialla invece in Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro; Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano; Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere. Come si legge su iLMeteo.it, sull’Italia arriveranno almeno altre 2 perturbazioni, sempre alimentate da aria più fredda in quota e sospinte da venti oceanici, ma generalmente di modesta intensità. In questo contesto l’estate di san Martino che solitamente arriva in questo periodo e/o in prossimità della festa del Santo (11 novembre) non ci sarà o quanto meno sarà una cosa per pochi. Il primo fronte instabile interesserà principalmente le regioni centrali e meridionali con precipitazioni a tratti moderate dalle prime ore di domani martedì 7 novembre e la giornata di mercoledì 8. Per ora il Nord sarà escluso dalle piogge e godrà di un tempo più soleggiato anche se si potranno formare delle nebbie mattutine sulle vallate alpine e sulle zone pianeggianti. Oggi, lunedì 6 novembre – Al nord: cielo a tratti nuvoloso, piovaschi sul FriuliVG. Al centro: entro sera piovaschi tra Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: cielo a tratti molto nuvoloso. Domani, martedì 7 novembre. Al nord: a tratti coperto, ma asciutto. Al centro: in arrivo piogge su Lazio e Umbria, poi anche sulle Adriatiche. Al sud: qualche piovasco sul casertano. Mercoledì 8 novembre – Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: ultime piogge in Molise, sole altrove. Al sud: peggiora con piogge anche diffuse. Tendenza. Giovedì peggiora al Nord e successivamente al Centro, weekend con maltempo e venti forti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

