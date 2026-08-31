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Frank Matano è diventato papà: “Tanto grato di averti nella mia vita”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Frank Matano è diventato papà per la prima volta. A raccontarlo è lo stesso attore comico che sui social ha condiviso un tenero scatto mentre tiene tra le braccia il figlio primogenito, Marcello, nato solo quattro giorni fa.  

 

 

Una dolce dedica in cui Matano ringrazia anche la compagna Ylenia Azzurretti: “Tanto grato di averti nella mia vita e di poter essere al fianco della mia amata Ylenia Azzurretti. Marcello ha solo quattro giorni ma si comporta già come se ne avesse otto”, ha scritto il comico nel messaggio pieno d’amore, dove non manca la sua solita ironia.  

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