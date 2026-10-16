Selvaggia Lucarelli: “Fedez? Una falena, ma rimane il personaggio più affascinante”

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Selvaggia Lucarelli senza freni. L’opinionista, ospite di Giulia Salemi nella nuova puntata del podcast ‘Non lo faccio x moda’, è tornata a parlare pubblicamente di Fedez, definendolo il personaggio “con la storia più affascinante” tra quelli che ha seguito nel corso degli anni. “Non affascinante perché mi affascina, ma perché è un personaggio complesso. Se vogliamo dire, interessante da raccontare perché ha un sacco di ombre e contraddizioni”, dice Lucarelli, “è un personaggio che non nega il suo lato oscuro, ma lo ammette però intervallando questa sua ammissione invece a negazione pura dei suoi difetti”.

La giornalista ha ricordato di avergli attribuito l’appellativo di ‘falena’ perché “vive nell’ombra ma cerca luce”. E riguardo al Pandoro-gate, Lucarelli ha sottolineato: “A me non è piaciuta Chiara Ferragni e non mi piaceva il suo modo di fare l’influencer. Lei di allarmi ne ha sentiti tutti, non è scivolata senza accorgersi che il terreno era bagnato. Quando si è fatta male è perché non ha ascoltato”.

Parlando della Chiara Ferragni di oggi, Lucarelli ha sottolineato che l’imprenditrice digitale abbia perso “l’aura che la circondava. L’aura dell’inaccessibilità e quella dell’influencer inarrivabile”. Una condizione in cui, secondo l’opinionista, anche la stessa Ferragni si ritrova: “Ora la vedo in questo tentativo di spacciarsi per ragazza semplice. La ragazza che ingrassa, che appare senza trucco e che risponde alle interviste”.

Lucarelli, in conclusione, ha commentato la prima edizione di Ballando con le stelle senza la sua presenza al tavolo dei giurati: “Il pubblico di Ballando ha fatto molta fatica a digerirmi, perché è un pubblico agè e quindi difficilmente comprendeva la mia ironia. Per tanti anni nessuno mi avrebbe rimpianto se fossi andata via”. E su Milly Carlucci la giornalista ha detto che nonostante la collaborazione professionale si sia conclusa, i rapporti sono rimasti ottimi, anche se ammette di non averla sentita a telefono.

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