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Anziani maltrattati e derubati in una struttura abusiva, tre arresti nel tarantino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

TARANTO (ITALPRESS) – Anziani affetti da gravi patologie fisiche e psichiche abbandonati a se stessi, maltrattati e persino derubati dei propri risparmi. E’ quanto scoperto dai Carabinieri del NAS nel corso di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e a una denuncia a piede libero per ricettazione.

Gli investigatori hanno fatto luce sulla gestione di una residenza per anziani del tutto abusiva, priva di autorizzazioni e diretta da un sedicente operatore socio-sanitario (OSS). All’interno della struttura, gli ospiti vivevano in condizioni di totale disumana incuria e in assenza di qualsiasi tipo di assistenza medica o infermieristica.

Oltre alle violenze, le indagini hanno documentato una sistematica spoliazione patrimoniale ai danni delle vittime. L’amministratore di fatto della struttura si sarebbe infatti appropriato indebitamente dei fondi di un anziano, falsificando e utilizzando i suoi strumenti di pagamento elettronici per usufruire del denaro a scopo personale e versandone una parte a una quarta persona.

Il GIP del Tribunale ionico ha disposto il sequestro preventivo dell’intera abitazione adibita a casa di riposo e del materiale sanitario contenuto. Nei confronti del responsabile principale dell’appropriazione indebita è scattato inoltre un sequestro per equivalente fino a circa 40.000 euro tra immobili, titoli e partecipazioni societarie, per un valore complessivo dei beni sottoposti a vincolo superiore ai 300 mila euro. Gli anziani ospiti della struttura sono stati messi in sicurezza e ricollocati in idonee residenze assistenziali.

– Foto: Da video Nas –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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