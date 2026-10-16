Banda della minicar a Roma, la procura dei Minori apre fascicolo: gli interrogatori fissati il 20 ottobre

(Adnkronos) – La procura per i Minorenni, dopo aver ricevuto gli atti dalla procura di Roma, ha aperto un fascicolo nei confronti dei due ragazzi accusati delle aggressioni avvenute tra il 4 e 5 ottobre in minicar a Roma, fra cui quella all’attore Davide

Iacopini (che resta in prognosi riservata). I reati per cui si procede sono di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso.

La procura guidata dalla procuratrice Giovanna Lebboroni ha fissato gli interrogatori per i due giovani per il 20

ottobre. Gli autori, rei confessi, di sedici e diciassette anni, quest’ultimo figlio di un carabiniere, sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell’Arma e della polizia locale, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Ambrogio Cassiani, e denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni.

Una volta ricevuti gli atti, la procura minorile, dopo l’apertura del fascicolo, potrebbe decidere di disporre eventuali misure cautelari o chiedere di condurre ulteriori accertamenti.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)