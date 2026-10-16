Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Banda della minicar a Roma, la procura dei Minori apre fascicolo: gli interrogatori fissati il 20 ottobre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La procura per i Minorenni, dopo aver ricevuto gli atti dalla procura di Roma, ha aperto un fascicolo nei confronti dei due ragazzi accusati delle aggressioni avvenute tra il 4 e 5 ottobre in minicar a Roma, fra cui quella all’attore Davide
Iacopini (che resta in prognosi riservata). I reati per cui si procede sono di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso.  

La procura guidata dalla procuratrice Giovanna Lebboroni ha fissato gli interrogatori per i due giovani per il 20
ottobre. Gli autori, rei confessi, di sedici e diciassette anni, quest’ultimo figlio di un carabiniere, sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell’Arma e della polizia locale, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Ambrogio Cassiani, e denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. 

Una volta ricevuti gli atti, la procura minorile, dopo l’apertura del fascicolo, potrebbe decidere di disporre eventuali misure cautelari o chiedere di condurre ulteriori accertamenti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Morbillo, Bassetti: “Se si accenderà focolaio epidemico sarà difficile contenerlo”

27 Febbraio 2024

Verona-Genoa 0-2, Vitinha e Ostigard firmano un colpo salvezza

15 Marzo 2026

Rimborso anti-Alzheimer, neurologo Marra: “Centrale valutazione costi-benefici”

7 Maggio 2026

“Usa non possono prolungare la guerra contro l’Iran”, i vertici militari gelano il Pentagono

31 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno