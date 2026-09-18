Francia si prepara ad attacchi dalla Russia, Macron: “Chiesto piano contro droni”

(Adnkronos) – Emmanuel Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di “preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche” da attacchi “ibridi russi”. “La natura dell’aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando”, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione di oggi all’Eliseo a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale.

Il piano di protezione contro “attacchi con i droni” e “attacchi informatici” riguarderà anche “i siti più sensibili della nostra base industriale e tecnologica della difesa”, ha aggiunto Macron.

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