Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Francia si prepara ad attacchi dalla Russia, Macron: “Chiesto piano contro droni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Emmanuel Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di “preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche” da attacchi “ibridi russi”. “La natura dell’aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando”, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione di oggi all’Eliseo a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale.  

Il piano di protezione contro “attacchi con i droni” e “attacchi informatici” riguarderà anche “i siti più sensibili della nostra base industriale e tecnologica della difesa”, ha aggiunto Macron.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Iran, calano le scorte di munizioni Usa e aumentano i timori sulle capacità di ‘contrasto’ a Cina e Russia

29 Agosto 2026

Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

26 Aprile 2026

Roma, auto inghiottina in una voragine a Monteverde

14 Marzo 2018

Maltempo, a Roma e provincia più di 120 interventi dei vigili del fuoco

27 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno