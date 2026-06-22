Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Francia, due bambini di 2 e 4 anni trovati morti in auto: “La causa potrebbe essere il caldo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
In Francia, dove si registra un’ondata di calore estremo, due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in auto, ”in arresto cardiaco”, dai vigili del fuoco. L’auto di famiglia dove si trovavano era in un parcheggio residenziale a Carpentras (Vaucluse), come ha riferito la procura.  

“Le cause del decesso non sono ancora state accertate, ma l’ipotesi prevalente è l’ondata di calore”, ha dichiarato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove le temperature hanno toccato i 39 gradi centigradi. La madre dei bambini è stata presa in custodia dai servizi di emergenza e non è stata ancora interrogata, ha dichiarato il magistrato. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, Teatro del Torrino: “A Christmas Carol” in scena domenica 9 e 16 dicembre

7 Dicembre 2018

Conte “Renzi è una tigre di carta a cui il Pd ha ridato spazio”

28 Settembre 2024

Gli Omega-3 fanno bene alla salute? Medico-nutrizionista: “Sì ma dipende dal contesto biologico”

12 Maggio 2026

Sanremo 2024, rumors sui duetti: Negramaro con Malika e Clara con Ivana Spagna

24 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno