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Corona accusato di fake news: Meloni sentita in aula a Milano il 28 settembre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Giugno 2026
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(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online ‘Dillingernews’, accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la presidente del Consiglio e l’onorevole siciliano sarà sentita come testimone nell’udienza del prossimo 28 settembre. “La persona offesa è disposta a venire a Milano la prossima udienza”, ha esclamato a sorpresa in aula l’avvocata Giulia Bongiorno dopo che il pubblico ministero Giovanni Tarzia ha insistito nella richiesta di sentirla come testimone dell’accusa. Nella stessa udienza verrà sentito l’imputato Corona.  

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