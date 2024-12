Francesca Chillemi: chi è il nuovo compagno dopo l’addio a Stefano Rosso

Chi è il nuovo compagno di Francesca Chillemi dopo aver chiuso la storia con Stefano Rosso con cui ha avuto la figlia Rania.

Diventata Miss Italia quando era giovanissima, Francesca Chillemi è cresciuta professionalmente diventando una delle attrici più amate dal pubblico. La grande popolarità l’ha raggiunta interpretando il ruolo di Azzurra nella fiction Che Dio ci aiuti. L’attrice ha poi recitato in altre serie tv come Viola come il mare. Sempre bellissima, oltre ad aver costruito una carriera brillante, Francesca Chillemi non ha rinunciato all’amore.

Per anni, infatti, è stata la compagna di Stefano Rosso, figlio di Renzo (l’imprenditore di Bassano del Grappa, della Diesel), con cui ha avuto la figlia Rania. Una storia importante vissuta con discrezione, lontano dalle luci dei riflettori. Oggi, però, la relazione è finita e secondo i rumors, nella vita della Chillemi c’è un nuovo fidanzato.

Francesca Chillemi: chi è il nuovo, presunto fidanzato Eugenio Grimaldi

La scorsa estate, Francesca Chillemi è stata la protagonista del gossip per le voci su una presunta relazione con Eugenio Grimaldi, figlio dell’armatore Emanuele. Un gossip esploso quando nessuno sapeva della fine della storia con Stefano Rosso. La storia, però, è poi diventata ufficiale quando sono state pubblicate foto della loro vacanza su uno yacht a largo di Capri.

Foto che esprimevano tanta complicità e feeling tra i due e che confermavano la storia tra la Chillemi ed Eugenio Grimaldi. Ad oggi, dunque, l’ex Miss Italia sembrerebbe aver voltato pagina accanto al figlio di Emanuele Grimaldi anche se entrambi mantengono il più stretto riserbo sulla vita privata. Da quando è diventata famosa, la Chillemi è sempre stata molto discreta e riservata sulla propria vita sentimentale rilasciando interviste sono in occasioni importanti come ha fatto quando era incinta della figlia Rania.

Anche sul profilo Instagram dell’attrice non ci sono foto di coppia. L’attrice, infatti, preferisce utilizzare i social soprattutto per lavoro condividendo pochissimo della sua quotidianità e della sua vita lontano dai riflettori. Ad oggi, dunque, non si sa se la storia tra la Chillemi ed Eugenio Grimaldi siano effettivamente una coppia. Tuttavia, come va sapere Vanity, Fair, la Chillemi e l’armatore con anima green e la passione per i cavalli, ereditata dal padre, si sarebbero conosciuti ad una cena di amici a Palermo.