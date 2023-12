Forza Italia Giovani inaugura la nuova sede provinciale giovanile a Guidonia Montecelio

Forza Italia è lieta di annunciare l’apertura della sua nuova sede provinciale giovanile a Guidonia Montecelio, un evento che si terrà domenica 17 dicembre dalle 16 alle 18. La sede, situata in Via Guidoni 12 diventerà un punto di riferimento nel dibattito politico e sociale della provincia.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Valerio Massini, ha commentato con entusiasmo l’inaugurazione della sede giovanile a Guidonia Montecelio:

“Siamo felici di annunciare l’apertura della sede provinciale giovanile a Guidonia Montecelio, un passo significativo nel rafforzamento del nostro legame con la comunità giovanile della provincia. Guidonia Montecelio rappresenta un crocevia fondamentale per il nostro impegno politico. La sua centralità e il dinamismo della sua gioventù sono un valore imprescindibile per il nostro partito. Questa nuova sede sarà il punto di partenza per iniziative coinvolgenti e innovative, rivolte ai giovani che desiderano partecipare attivamente alla costruzione del futuro della nostra provincia.”

“L’apertura della sede provinciale giovanile è un ulteriore passo verso il coinvolgimento dei giovani nelle dinamiche politiche locali e nella realizzazione di progetti concreti a sostegno delle loro idee e iniziative”