Forte terremoto in Afghanistan, magnitudo 6.1: scosse avvertite anche in Pakistan

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito oggi sabato 27 giugno l’Afghanistan. L’epicentro, rende noto lo Usgs (U.S. Geological Survey), è stato registrato nel nordest del Paese a una profondità di oltre 208 chilometri. Il sisma ha colpito le province dell’est dell’Afghanistan, in particolare quelle di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite da giornalisti dell’agenzia Afp a Kabul e anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan.

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