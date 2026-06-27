Astrotarocchi 28 giugno 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 28 Giugno 2026

🌻ARIETE =la chiave per superare l’indecisione o il blocco emotivo che state vivendo si nasconde proprio nelle vostre radici o nel vostro passato. Potrebbe trattarsi del ritorno inaspettato di qualcuno che avete amato tanto, di un chiarimento con una persona importante o, semplicemente, del bisogno di ritrovare quell’innocenza e quella fiducia che avevate un tempo. Togliete quella benda dagli occhi e lasciatevi coccolare dai ricordi e dai sentimenti più autentici: la risposta che cercate è già scritta nel vostro cuore!

🌻TORO = Quando la forza trasformatrice apre la strada alla luce accecante del Sole, l’universo vi annuncia il miracolo più bello: la fine definitiva di una sofferenza e l’inizio della vostra epoca d’oro, c’e’ la carta del cambiamento radicale, del capitolo che si chiude per sempre, del taglio netto con ciò che era ormai morto o tossico nella vostra vita. Subito dopo questo reset totale, esplode Il Sole, l’arcano della gioia pura, del successo, della chiarezza, dell’amore totale e della massima realizzazione. La fine di una situazione che vi faceva soffrire o che vi teneva bloccati era assolutamente necessaria per fare spazio alla vostra felicità. Davanti a voi c’è solo luce, successo, verità e un calore immenso.

🌻GEMELLI =Le vostre idee e la vostra determinazione (Re di Bastoni) sono nate sotto una buona stella (La Stella). Se avete un progetto ambizioso, se volete dare una svolta alla vostra vita o se state guidando una situazione con passione, sappiate che siete sulla strada giusta e che il cielo vi appoggia. Le nubi dei dubbi si diradano per lasciare spazio alla vostra visione lungimirante. Tirate fuori il vostro carisma, agite con generosità e continuate a guardare avanti: la vostra rotta è luminosa, protetta e vincente!

🌻CANCRO =Un legame importante, una situazione familiare o un ambiente che consideravate un porto sicuro sta attraversando una scossa o un momento di forte dispiacere. Qualcosa o qualcuno ha ferito le vostre aspettative, portando una dolorosa nuvola di tristezza laddove c’era festa. Le carte vi consigliano di non fingere che vada tutto bene per salvare le apparenze. Sentite quel dolore, piangete se serve, parlate chiaramente e tirate fuori quelle spade dal cuore: solo affrontando la ferita potrete riparare la crepa e far tornare il vostro nido ancora più solido e protetto di prima.

🌻LEONE =il periodo della pura teoria e dell’attesa sta per trasformarsi in un’azione pratica, solida e incredibilmente fruttuosa. Se avete in mente un investimento, un nuovo progetto lavorativo o una scelta di vita importante, le carte vi dicono che siete sulla strada giusta. Non abbiate fretta di avere tutto e subito: muovetevi con pragmatismo, un passo alla volta, con la certezza che ogni azione fatta oggi costruisce un mattone indistruttibile per il vostro domani. Il successo si costruisce giorno per giorno!

🌻VERGINE =Il destino sta per bussare alla vostra porta portando con sé un dono emotivo grandissimo. Se avete vissuto una fase di solitudine, di dubbi sentimentali o di progetti bloccati, la Ruota gira e resetta tutto a vostro favore. Può indicare un incontro d’amore del tutto inaspettato, una riappacificazione improvvisa o un’opportunità d’oro che vi farà battere forte il cuore. Non opponete resistenza al cambiamento: accogliete questo Cavaliere e lasciatevi guidare dalla fortuna. La ruota gira per rendervi felici!

🌻BILANCIA = Il periodo del “broncio” e dell’attesa passiva è ufficialmente finito. Se vi siete sentiti bloccati in una situazione sentimentale o lavorativa che vi sembrava spenta, le carte vi dicono che avete tutte le carte in regola per ribaltare la situazione. Non aspettate che siano gli altri a cambiare le cose o che l’occasione cada dal cielo: il Mago vi ricorda che siete voi gli artefici del vostro destino. Alzate la testa, tirate fuori la vostra creatività e fate la prima mossa. Avete il potere di fare magie!

🌻SCORPIONE = Siete proprio in fase di transizione, quindi tutto quello che conoscete si sgretola, tutto quello che arriva, non lo conosciamo, ma siete dei combattenti da sempre, quindi armatevi di coraggio, prima accettate i cambiamenti, prima troverete la tranquillita’, la giornata scorre con un po’ d’inquietudine ma anche proficua sotto l’aspetto delle idee, insomma genio e sdregolatezza

🌻SAGITTARIO =in questi giorni e’ in arrivo per voi un miglioramento che potrebbe riguardare il settore economico, potrebbero esserci nuovi accordi, che sempre dovrete verificare siano giusti per voi, e qualcuno dei vecchi accordi li vedrete chiudersi definitivamente, e’ il naturale passaggio da un periodo ad un altro e il nuovo ciclo sembra promettere bene, la giornata e’ tranquilla

🌻CAPRICORNO =Potreste aver instaurato un qualche rapporto molto particolare ed esserci, all’interno di esso, tanto fare l’uno per l’altro, potrebbe essere amicizia, amore, conoscenza, ma che ha trovato o trovera’ il suo perfetto equilibrio, diventera’ un rapporto felice, e se ancora non c’e’, arrivera’, la giornata e’ positiva

🌻ACQUARIO = La precisione e poco margine a gli errori va benissimo nella vita di tutti i giorni, ma in amore no, c’e’ necessita’ di essere spontanei e anche di sbagliare e scoprire i lati poco edificanti dell’altra persona, tenete conto che l’altro o l’altra potrebbero sentirsi perennemente sotto ” esame ” e alla fine annoiarsi, e’ proprio la spontaneita’ l’argomento su cui dovreste lavorare e se lo fate riuscirete anche bene, la giornata e’ buona

🌻PESCI =Una bellissima novità emotiva sta per entrare nella vostra vita e troverà in voi il terreno perfetto per fiorire. Se avete vissuto momenti di aridità o solitudine, il vostro cuore si riaccende. In amore, può indicare l’inizio di una storia d’amore da favola, una proposta sincera o una profonda intesa spirituale. Nei progetti e nella vita di tutti i giorni, vi invita a fidarvi ciecamente del vostro sesto senso e della vostra empatia: siete connesse con l’universo, e la vostra dolcezza attira a sé solo miracoli e serenità. Lasciatevi amare e amate a vostra volta!

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