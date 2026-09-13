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Formula 1, oggi si corre il Gp di Madrid – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista per il quattordicesimo appuntamento della stagione. Dopo il grande successo di Kimi Antonelli nel Gran Premio d’Italia, si corre il Gp di Madrid oggi, domenica 13 settembre. Si riparte dalla fenomenale pole position di Lando Norris, primo poleman della storia del nuovissimo ‘Madring’, proprio davanti alla Mercedes del leader del Mondiale Antonelli. Alle 15 il semaforo verde.  

Dove vedere il Gp di Madrid? Il Gran Premio verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 18). 

La Formula 1 tornerà ora tra due settimane, con il Gran Premio dell’Azerbaigian.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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