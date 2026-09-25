Formula 1, oggi qualifiche Gp Baku – Diretta

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Dopo il successo del leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio di Madrid, si corre il Gp dell’Azerbaigian. Oggi, venerdì 25 settembre, tocca alle qualifiche per il quindicesimo appuntamento della stagione F1, che andrà in scena sul circuito cittadino di Baku. Nella classifica mondiale Antonelli guida con 81 punti di vantaggio sul compagno di squadra alla Mercedes George Russell e 101 sul ferrarista Lewis Hamilton.

Dove vedere le qualifiche del Gran Premio? Tutti gli appuntamenti del Gran Premio dell’Azerbaigian, qualifiche comprese, verranno trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now.

Le qualifiche e la gara saranno visibili anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente venerdì 25 settembre alle 17 e sabato 26 settembre alle 16.

I piloti torneranno poi in pista domani, sabato 26 settembre per il Gran Premio in programma alle 14.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)