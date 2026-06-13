Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Gp Barcellona: orari e dove vederle in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 13 giugno, il Mondiale torna protagonista con l’ultima sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Barcellona – in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, a Montecarlo, con la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda a Monaco, prima inseguitrice, mentre Charles Leclerc punta al riscatto dopo l’incidente nell’ultimo Gp. 

 

L’ultima sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 sono in programma oggi, sabato 13 giugno. Le prove libere andranno in scena alle ore 12.30, mentre per le qualifiche bisognerà aspettare le 16. 

 

Le prove libere e le qualifiche del Gp di Barcellona di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre TV8 trasmetterà le qualifiche in chiaro, ma in differita alle ore 18. Si potranno seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

AdSP Mtcs, il Comitato di gestione approva la chiusura dello stato di crisi dell’Ente

28 Maggio 2026

Matteo Salvini e l’idea di un figlio con Francesca Verdini: “Se arriva è il benvenuto”

6 Giugno 2026

Campidoglio: riparte sabato 27 ottobre Nel week-end l’arte si anima, nuovo ciclo di eventi culturali nei Musei Civici

25 Ottobre 2018

Giorgia Meloni, oggi alle 11 conferenza stampa: premier pronta a rispondere a tutto campo

4 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno