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Formula 1, oggi Gp del Belgio – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 19 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio – in diretta tv e streaming – con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gp di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l’altra Rossa di Lewis Hamilton. 

 

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 in Ungheria il prossimo weekend, con il Gp in programma il 26 luglio. 

 

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