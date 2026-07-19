Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne in un terreno agricolo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato questa mattina nel comune di Eboli (Salerno), precisamente in un terreno agricolo in prossimità della Strada Statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi. Il cadavere è del 53enne Luigi Esposito. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e hanno rinvenuto il cadavere.  

Successivamente, prima dell’alba, sono sopraggiunti i carabinieri del Norm della compagnia di Eboli, personale della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) dei carabinieri di Salerno, il medico legale e il sostituto procuratore di turno presso la procura guidata dal procuratore Raffaele Cantone. Dai primi accertamenti investigativi la pista principale porta a un omicidio e la vittima dell’efferato delitto è stata identificata nel 53enne. Sono in corso le indagini per individuare con certezza l’identità del cadavere e per ricostruire la vicenda. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Deloitte, 4 imprese italiane su 10 investiranno nell’Intelligenza Artificiale nei prossimi 3 anni

28 Novembre 2023

Pomezia, treno fermo alla Stazione di Santa Palomba: la Polizia Locale distribuisce acqua e prima assistenza

9 Agosto 2018

Taiwan Excellence Latina, Di Pinto e Franchi fanno il punto sulla prima parte della stagione

30 Novembre 2017

Sinner e il ranking Atp: Jannik può superare Alcaraz

21 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno