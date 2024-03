FORMULA 1 GP BARHAIN: TUTTO CAMBIA PERCHE’ NIENTE CAMBI

Si è chiuso il primo gran premio del 2024 in Barhain. Nessuna sorpresa al termine di un weekend che ha rispecchiato i valori visti nei test di febbraio. La Red Bull o meglio Max Verstappen anche quest’anno saranno i dominatori assoluti.

L’olandese volante chiude un weekend dove ha fatto il pieno: Pole, giro veloce e vittoria. Bene il suo compagno di team Sergio Perez che chiude alle sue spalle anche se con un distacco di venticinque secondi. Il Checo si è dimostrato solido ed ha massimizzato tutto il possibile, l’impressione è che il messicano abbia preso consapevolezza definitiva della sua posizione nel team.

Ferrari in chiaro scuro si dimostra seconda forza nel campionato rispettando le attese dopo i test. Lo spagnolo Carlos Sainz chiude sul podio una gara davvero solida. Partito non benissimo allo spegnimento dei semafori rimonta in gara peraltro con due sorpassi strepitosi sul compagno Leclerc in difficoltà per un problema al diffusore del freno anteriore sinistro. Il monegasco ha chiuso al quarto posto massimizzando la gara al massimo ma non nascondendo la sua delusione al parco chiuso.

Terze forze Mercedes e Mc Laren che chiudono non benissimo e forse indietro di alcuni decimi rispetto alle rosse di Maranello. L’impressione delle frecce d’argento di un’auto non così performante come sperato nonostante gli sviluppi ed un cambio radicale durante il 2023. Solidi i piloti Mc Laren con Lando Norris quinto al termine di una gara anonima e mai davvero competitivo. Chiudono a punti le Aston Martin vera delusione del weekend. Le verdone in gara hanno confermato i dubbi dei test invernali con lo spagnolo Fernando Alonso ad ammettere il gap importante.

Prossima settimana si replica in Arabia Saudita a Jeddah circuito tra i più veloci dell’anno con curve ad alta velocità e due rettilinei lunghissimi che potrebbero favorire la Red Bull già forte di suo ma anche Mercedes e Mc Laren.

Determinante saranno comunque le prime cinque gare per comprendere realmente i veri valori in pista in attesa degli sviluppi dei team. Per il resto tutto cambia perché niente cambi.

