Foreste e biodiversità: il ruolo chiave delle aziende nella lotta al climate change

(Adnkronos) – La creazione di nuove foreste emerge come una strategia cruciale per affrontare le sfide climatiche e preservare la biodiversità, secondo quanto evidenziato da un recente studio condotto da Rete Clima. L'indagine coinvolge le aziende italiane, rivelando la loro percezione sulla gestione forestale e l'importanza delle foreste nel contesto del cambiamento climatico. Il 90% delle aziende coinvolte nel sondaggio considera la creazione di nuove foreste una strategia vincente. Il 64% sostiene la necessità di una gestione forestale più attiva rispetto a quella attuale. L'78% delle aziende ritiene che la tutela della biodiversità contribuisca a contrastare il cambiamento climatico e viceversa. L'indagine evidenzia l'importanza di approcci integrati per affrontare la crisi climatica. Nonostante la superficie forestale in Italia abbia registrato un aumento, il 32% degli intervistati crede che sia diminuita, mentre il 20% sostiene una diminuzione drastica. La gestione sostenibile delle foreste è indicata dal 62% come fondamentale. Riguardo alle foreste urbane, il 30% riconosce l'importanza della conservazione, il 24% collega le foreste all'ambiente e al contrasto all'inquinamento, mentre solo il 2% considera gli incendi boschivi una minaccia significativa. Nonostante il potenziale valore annuale di oltre 220 miliardi di euro dei servizi ecosistemici forniti dalle foreste, solo il 2% degli intervistati attribuisce un valore economico al verde urbano. Le foreste urbane offrono numerosi benefici, dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico al miglioramento della qualità dell'aria e del valore immobiliare. Lo studio sottolinea l'urgenza di maggiori campagne informative (26%), iniziative di partecipazione pubblica (24%) e narrazioni non tendenziose (22%). I giovani (14%), i decision maker (28%) e la popolazione urbana (8%) sono identificati come gruppi target. L'esempio virtuoso di alcune aziende e le best practice evidenziano l'importanza dell'impegno congiunto nel promuovere la biodiversità e la riforestazione. L'indagine di Rete Clima mette in luce la consapevolezza delle aziende italiane sulla necessità di agire per preservare le foreste e la biodiversità. Tuttavia, evidenzia anche la necessità di maggiore sensibilizzazione sulla gestione del patrimonio forestale e la sua connessione con la biodiversità. La creazione di nuove foreste, insieme a iniziative di comunicazione e azioni sostenibili, si configura come un imperativo per affrontare la crisi climatica e costruire un futuro sostenibile. —sostenibilita/csrwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

