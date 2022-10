Fondi, ricerca sulla Fibrosi Cistica: il tour promosso da Matteo Marzotto

Passerà anche per Fondi, il prossimo giovedì 6 ottobre, l’X bike tour FFC Ricerca. Il percorso, dedicato quest’anno al Lazio e alla Campania e guidato dall’imprenditore Matteo Marzotto, vedrà la presenza di alcuni ciclisti noti come Edoardo Hensemberger, Davide Cassani, Max Lelli, Iader Fabbri, Maurizio Frondriest, e Fabrizio Macchi. I big della due ruote, saranno insieme e in prima linea per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica mediante la sensibilizzazione e la raccolta fondi. Ai piedi del Castello, in Piazza Unità d’Italia, sarà infatti presente un gazebo dove sarà possibile ritirare una piantina di ciclamini in cambio di un’offerta libera.

Il tour toccherà l’intera provincia: i ciclisti partiranno da Roma, attraverseranno Pomezia, passeranno per il capoluogo pontino e poi si sposteranno verso sud facendo tappa a Monte San Biagio e, dalle 9:30 alle 13:30 di giovedì 6 ottobre, a Fondi. Ad accogliere il gruppo, impegnato nel sensibilizzare la cittadinanza sulla malattia genetica severa più diffusa tra la popolazione italiana, saranno associazioni sportive locali, cicloamatori, studenti e cittadini. Dopo la tappa fondana, il corteo di ciclisti ripartirà alla volta di Formia e Gaeta, facendo una sosta al centro diurno l’Allegra Brigata, in via Appia lato Itri, da anni sostenitore della ricerca sulla Fibrosi cistica.

«Non posso che rilanciare l’invito rivolto all’intera cittadinanza – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è importante sostenere la causa con una donazione ma è fondamentale sensibilizzare e informare la collettività. Per questo ringrazio Adriana De Santis e Angelo Ranucci, referenti locali, grazie ai quale il tour toccherà anche la nostra città».

Mi piace: Mi piace Caricamento...