Fondazione Laureus e Lidl presentano progetto ‘Cycling for good’

(Adnkronos) – Fondazione Laureus Sport for Good Italia Ets e Lidl hanno presentato questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Sovico (MB), “Cycling for Good” il nuovo progetto nato dalla collaborazione delle due realtà che permetterà a bambini e bambine, ragazze e ragazzi provenienti da contesti di vulnerabilità socio-educativa di avvicinarsi al ciclismo grazie a 60 borse di sport. L’iniziativa, sviluppata da Fondazione Laureus Italia grazie al sostegno economico di Lidl, coinvolgerà complessivamente 60 bambini e ragazzi nei territori di Sovico, Bari e Catania attraverso tre partner sportivi locali: VeloClub Sovico, Scuola di Ciclismo Franco Ballerini di Bari e Outschool Bike Team di Catania.

Alla presenza delle Istituzioni locali, dei partner progettuali dei tre territori e di Riccardo Magrini – giornalista sportivo vicino alla Fondazione e moderatore della conferenza – Laureus e Lidl hanno raccontato la collaborazione da cui nasce “Cycling for Good”, fondata sulla condivisione di una visione comune: utilizzare lo sport come strumento concreto di inclusione, educazione e cambiamento sociale. Attraverso il proprio sostegno al progetto, Lidl affiancherà Fondazione Laureus Italia nel rendere la pratica sportiva accessibile anche a bambini e ragazzi che, per ragioni economiche o sociali, rischierebbero di non avere le stesse opportunità dei loro coetanei. Un impegno che consentirà di sviluppare attività continuative sui tre territori e di accompagnare i partecipanti in un percorso che andrà oltre la dimensione strettamente sportiva. L’obiettivo condiviso è infatti quello di promuovere il movimento e lo sport nei contesti socio-economici più vulnerabili, favorendo inclusione ed educazione, rafforzando le comunità e contribuendo a contrastare ogni forma di discriminazione.

Al centro del progetto ci sarà il ciclismo, scelto come disciplina capace di accompagnare la crescita fisica, cognitiva ed emotiva dei più giovani e, allo stesso tempo, di favorire fin dall’infanzia l’adozione di uno stile di vita sano e attivo. Un legame, quello tra Lidl e il mondo delle due ruote, che affonda le sue radici nella partnership strategica di lungo periodo che dal 2023 vede l’Insegna al fianco del team ciclistico internazionale Lidl-Trek: un’unione nata per ispirare le nuove generazioni di atleti e appassionati in tutto il mondo e per favorire la salute a 360 gradi attraverso la pratica sportiva e un’alimentazione consapevole. Attraverso la bicicletta, “Cycling for Good” intende inoltre promuovere valori quali autonomia, responsabilità, rispetto delle regole, condivisione e spirito di squadra. Il progetto inizierà questo mese con la prima fase che prevede l’individuazione e l’inserimento di 20 bambini per ciascun territorio; seguiranno le attività sportive unite a momenti di coinvolgimento per le tre comunità, il tutto volto a promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e della vita sana. La rendicontazione sull’impatto generato nei ragazzi coinvolti e nelle loro comunità è prevista con il termine del progetto che coinciderà con la fine delle scuole.

“Cycling for Good nasce dalla volontà di portare il ciclismo all’interno della nostra offerta educativa e inclusiva, mettendo in rete l’impegno di Lidl con l’esperienza di Laureus e il lavoro prezioso delle realtà già attive sui territori. Il ciclismo è per noi un alleato educativo straordinario: insegna ai ragazzi a prendersi cura di sé, sviluppando responsabilità, autonomia e consapevolezza. Attraverso questo progetto vogliamo offrire a bambini e ragazzi un’esperienza capace di accompagnarli nella loro crescita, valorizzando al tempo stesso le specificità e le competenze delle comunità locali. Ringraziamo Lidl per l’inizio di questo percorso condiviso e le tre realtà sportive coinvolte, partner fondamentali per noi e per i ragazzi”. commenta Lara Tagliabue, Head of Programmes di Fondazione Laureus Italia.

“Crediamo fermamente nello sport e in particolare nel ciclismo, essendo da anni impegnati con la nostra squadra Lidl-Trek. Con questo progetto abbiamo scelto di fare un passo in più e di guardare alle generazioni future. Come Laureus, siamo profondamente convinti del potere dello sport come leva di inclusione, riscatto sociale e crescita educativa per i più giovani. La straordinaria esperienza nel sociale e capillarità sul territorio di Fondazione Laureus Italia, ci permetterà di trasformare questa iniziativa in un impatto reale, offrendo ai ragazzi opportunità concrete per sviluppare il proprio potenziale e sentirsi i protagonisti del domani.” dichiara Alessia Bonifazi, Direttrice Corporate Affairs Lidl Italia.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)