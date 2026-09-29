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Vito Cozzoli eletto nuovo presidente della Lega Volley Femminile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) – L’Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Volley femminile ha espresso il proprio verdetto, eleggendo Vito Cozzoli come nuovo Presidente. L’attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato ed ex presidente e ad di Sport e Salute ha battuto la concorrenza di Massimo Beduschi 20 voti a 10, e succede a Mauro Fabris, rimasto al vertice della Lega Volley femminile per 20 anni. 

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