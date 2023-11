Fondazione Italiana Diabete ci dà appuntamento l’11 e il 12 Novembre nelle piazze italiane per sostenere la ricerca per la cura del diabete di tipo 1

Fondazione Italiana Diabete, scende in piazza Sabato 11 e Domenica 12 Novembre per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere la ricerca per curare il diabete di tipo 1. In queste due giornate, sarà possibile contribuire alla ricerca con uno di questi articoli di pasticceria come il panettone PanettUNO, ed i cioccolatini TartufUNO, oppure I FIDOTTI, draghetti mascotte di FID fatti a mano all’uncinetto o i libri La Favola di GRIG, la favola da colorare scritta da un bimbo con diabete mentre era ricoverato in ospedale e donata alla Fondazione per raccogliere fondi per la ricerca, offerti come doni solidali.

Molte le attivita’ con un unico obiettivo, raccogliere fondi per la ricerca e queste giornate diventeranno inoltre l’opportunità per collaborare con numerose associazioni locali che sono state chiamate a raccolta grazie a Diabete Italia , la piattaforma che riunisce associazioni di pazienti, società scientifiche e operatori professionali del mondo del diabete, ad indicare il fatto che per tutti la ricerca per la cura è fondamentale.

La presenza dei banchetti nelle principali piazze italiane è il primo di una una serie di eventi a supporto delle persone con diabete di tipo 1 e della ricerca scientifica.

Infatti nei giorni Sabato 25 e Domenica 26 Novembre, nel centro di Milano, la Fondazione Italiana Diabete ospiterà la quarta edizione di Diabethon, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo – Via GianDomenico Romagnosi 8 – la maratona benefica che da quattro anni si impegna a formare e informare il pubblico, raccogliendo sempre fondi per la ricerca. Sarà una due giorni di conferenze sullo stato della ricerca e sulle ultime novità cliniche, con la possibilità di relazionarsi direttamente sul posto e senza filtri con medici e ricercatori. Oltre a questo saranno a disposizione screening per i familiari di persone con diabete di tipo 1, sedute di supporto psicologico e di counseling e sessioni di attività fisica con Personal Trainer specializzati in diabete, tutto ovviamente gratuito per i partecipanti. Questo il link per iscriversi :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BbnA038P8EePriHd2T7rBpP6CuOv7ABFhlhDOWmOtF9URUtCMks4VFk3WTUwWVI4V1BKMkNCTVZQTS4u

Il Presidente della Fondazione Italiana Diabete Nicola Zeni ha dichiarato “Pensiamo sia nostro dovere aiutare, sostenere e aggiornare la comunità di persone con diabete, che tanto generosamente finanzia la ricerca. Il Diabethon è il nostro regalo di Natale e consigliamo a tutti di partecipare perché in soli due giorni si ricevono tutte le informazioni per gestire al meglio la malattia e si guarda letteralmente negli occhi la ricerca che ci guarirà, con un dialogo diretto e franco”.

Qui sotto le piazze con i banchetti dell’11 e del 12 Novembre 2023

Roma Piazza del Popolo

Milano Piazza San Babila

Torino Via Roma

Perugia Piazza Matteotti

Catania-Misterbianco Centro C.le Centro Sicilia

Vicenza Contrà Cavour ang. Corso Palladio

Aosta Supermercato Gros Cidac

Comacchio Piazza della Rimembranza

Catanzaro Centro Commerciale Le Fontane

Pescara Piazza della Rinascita

Sassari Piazza D’Italia

Iglesias Chiesa di San Francesco

Lanusei (Nuoro) Piazza Vittorio Emanuele

Onifai (Nuoro) Largo San Giorgio

Mandas (Sud Sardegna) Piazza 150° Unità d’Italia

San Gavino Monreale (Sud Sardegna) Piazza Marconi

Copertino (Lecce) Festa di San Martino

Lecce Piazza Sant’Oronzo

Mesagne (Brindisi) 22 novembre, Auditorium Castello Comunale

Trieste Piazza Verdi, City Bar Tergesteo

Tolmezzo Piazza XX Settembre

Codroipo Piazza Garibaldi