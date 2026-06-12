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Foggia, 17enne muore investito da auto: rientrava a piedi da una festa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Un giovane di 17 anni, di Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia, è morto questa notte dopo essere stato investito da un’automobile mentre percorreva la strada a piedi al lato della carreggiata. Aveva partecipato a una festa. E’ accaduto sulla strada provinciale per Torre Mileto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Anche il giovane che era alla guida dell’auto e che lo ha investito aveva partecipato alla festa in una sala ricevimenti lì vicino.  

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