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Fiuta il tumore della sua padrona e le salva la vita: la storia di Joy e Barbara

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Si chiama Joy, è un labrador di due anni e ha ricevuto il ‘Premio Internazionale Fedeltà del Cane di San Rocco di Camogli’ per aver fiutato il tumore al pancreas della sua padrona Barbara Guerra, salvandole così la vita. Per settimane, prima ancora che arrivasse una diagnosi medica, Joy aveva iniziato a comportarsi in modo insolito. Il labrador continuava a premere con il muso l’addome della sua mamma umana, sempre nello stesso punto.  

Gli accertamenti hanno poi portato alla scoperta di un tumore al pancreas. Durante il periodo di terapia presso l’ospedale di Treviso, Joy è sempre rimasto al fianco della sua ‘mamma’. Grazie alla collaborazione dell’équipe medica, è stato allestito all’interno della struttura uno spazio per permettere a Barbara e a Joy di incontrarsi durante la chemioterapia.  

 

 

La storia di Joy e Barbara è stata condivisa oggi sui social anche da Luca Zaia, ex presidente della Regione Veneto, che ha sottolineato il legame speciale tra la donna e il suo cane: “Una storia che ci ricorda quanto possano essere importanti i nostri animali nei momenti più difficili: con la loro presenza sanno regalarci forza, conforto e un amore che non ha bisogno di parole”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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