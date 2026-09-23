Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Fisco: Fontana (Confindustria): “Sugar tax inutile, va eliminata”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “È una tassa assolutamente inutile dal punto di vista della salute pubblica. Era stata concepita male e puniva indiscriminatamente tutti i prodotti e le bevande non alcoliche”. Queste le parole di Alessandro Fontana, direttore del Centro studi Confindustria, intervenuto all’evento organizzato da Assobibe a Roma per un confronto con istituzioni, forze politiche e imprese per analizzare gli impatti economici e sociali dell’entrata in vigore della Sugar tax, fissata a inizio 2027. 

“Le imprese in questi anni hanno fatto investimenti proprio per ridurre il quantitativo di zucchero, quindi hanno già anticipato quello che la tassa mirava a punire. In realtà quella tassa era semplicemente un balzello in più”, ha aggiunto Fontana, secondo cui “non ha alcuna connessione con la salute pubblica”. “Quindi è assolutamente inutile tenerla in piedi”, ha sottolineato. 

Fontana ha evidenziato anche l’impatto dell’incertezza normativa sugli investimenti. “Riduce soltanto la possibilità per le imprese di fare investimenti, perché nell’incertezza normativa tutte le imprese di solito aspettano per vedere che succede”, ha spiegato. “Anche i rinvii mantengono comunque sempre questa spada di Damocle sulla testa, per cui frenano le attività che possono tornare”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Italpress sbarca in Australia con Il Globo TV

24 Giugno 2026

Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani, CDP incontra studenti a Torino

31 Marzo 2026

Latina, fermato il complice dell’assalto al dipendente dell’Istituto di Vigilanza Coop Service del 20 luglio 2018

8 Agosto 2018

Fasti e colori dall’ Uzbekistan

19 Giugno 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno