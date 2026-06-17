First Playable 2026: conclusa a Firenze l’ottava edizione dell’evento gaming business

(Adnkronos) – Si sono conclusi a Firenze i lavori dell’ottava edizione di First Playable 2026, l’evento business di riferimento per il settore videoludico nazionale, svoltosi dal 10 al 12 giugno presso gli spazi del Cinema La Compagnia e del Palazzo degli Affari. L’iniziativa è stata organizzata da IIDEA, l’associazione di categoria che rappresenta il comparto in Italia, e dalla Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, beneficiando del sostegno operativo di Regione Toscana, Fondazione CR Firenze e dell’Agenzia ICE, unitamente al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ai patrocini del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero della Cultura.

Il bilancio operativo delle tre giornate di attività evidenzia una progressione nelle metriche di partecipazione professionale e nello sviluppo di relazioni commerciali transnazionali. I dati ufficiali indicano la presenza di oltre 700 addetti ai lavori, un gruppo che ha compreso 55 publisher, agenzie e investitori internazionali provenienti da 13 mercati esteri, tra i quali figurano delegazioni da Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del Sud, Regno Unito e diverse nazioni europee.

Il nucleo produttivo italiano è stato rappresentato da oltre 150 team di sviluppo e da più di 120 professionisti indipendenti che, attraverso l’impiego della piattaforma digitale dedicata Meet To Match, hanno effettuato oltre 1.250 incontri d’affari individuali, finalizzati alla ricerca di partner commerciali e al finanziamento di nuove proprietà intellettuali.

Il programma di approfondimento e aggiornamento professionale ha articolato l’analisi dei trend di mercato attraverso una conferenza d’apertura che ha visto l’avvicendamento di 26 relatori nazionali e internazionali, a cui si sono aggiunti 9 workshop tecnici e un ciclo di 9 tavole rotonde dedicate al confronto diretto tra gli sviluppatori e i grandi attori dell’editoria digitale. In concomitanza con le sessioni di business si è svolta la cerimonia di assegnazione degli Italian Video Game Awards, trasmessa in diretta sui canali Twitch e YouTube del media partner Multiplayer.it, che ha registrato un’audience superiore ai 10.000 spettatori durante la consegna delle 6 statuette destinate a premiare i prodotti, i professionisti e le imprese che si sono distinti per meriti tecnici e artistici nel corso dell’ultimo anno.

Sotto il profilo istituzionale, le diverse componenti della cabina di regia hanno espresso le proprie valutazioni sulle traiettorie di crescita del comparto. Thalita Malagò, Direttrice Generale di IIDEA, ha analizzato il posizionamento della manifestazione: “L’ottava edizione di First Playable ha confermato e rafforzato il ruolo dell’evento come punto di riferimento per l’industria dei videogiochi in Italia e como piattaforma sempre più attrattiva per gli operatori internazionali. I numeri record registrati quest’anno testimoniano la crescita costante dell’iniziativa, ma sono soprattutto la qualità degli incontri, l’alto livello dei contenuti e il valore delle opportunità di networking generate a rappresentare il vero successo dell’evento. Il sostegno delle istituzioni e dei nostri partner continua a essere fondamentale per valorizzare il talento e l’imprenditorialità italiana nel settore dei videogiochi e per favorire il dialogo con i principali attori dell’industria globale. Un ringraziamento speciale va a Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze e Regione Toscana, che anche quest’anno hanno contribuito in modo determinante al successo dell’evento, offrendo la cornice ideale per accogliere la manifestazione; e anche ad Agenzia ICE per il prezioso sostegno nel favorire la partecipazione in Italia di professionisti, aziende e investitori provenienti da tutto il mondo. L’appuntamento è a Firenze nel 2027 per la prossima edizione di First Playable”.

La stabilità territoriale della manifestazione rappresenta un elemento strategico per la programmazione economica locale, come evidenziato da Stefania Ippoliti, Direttrice di Toscana Film Commission: “La misura più eclatante del successo di First Playable la dà il moltiplicarsi delle proposte che la concorrenza di altri territori mette sul tavolo di IIDEA: manifestazioni di un interesse sempre più convinto che questo settore industriale – finalmente un esempio di Industria Creativa che parla da sé – rappresenta una realtà vitale di cui sono protagonisti professionisti e aziende giovani, con un’altissima vocazione all’internazionalizzazione. La Toscana si è battuta, con successo, per garantirsi la permanenza di questa manifestazione a Firenze. Si è potuto infatti contare, oltre che sulla perseveranza della Regione Toscana, che ha deciso di utilizzare la leva dei fondi europei fin dallo scorso anno, anche sulla lucidità di lettura dell’energia innovativa di questo evento di Fondazione CR Firenze. La Fondazione ha infatti deciso di garantire il proprio rilevante supporto perchè First Playable possa continuare a svolgersi nella nostra città con una prospettiva di respiro. Anche questa edizione ci ha lasciato con una carica di energia e un entusiasmo davvero contagiosi. Grazie dunque a IIDEA, ai creativi dei videogiochi e ai preziosi Partner che ci consentono di condividere questo successo”.

La diversificazione geografica degli investitori costituisce il principale fattore di novità per l’internazionalizzazione delle aziende italiane, un aspetto approfondito da Matteo Masini, Dirigente dell’Ufficio Beni di Consumo dell’Agenzia ICE: “Anche in questa edizione 2026, abbiamo collaborato con First Playable per accompagnare e sostenere l’internazionalizzazione delle aziende italiane del videogioco, un settore in cui operano moltissimi giovani e di cui riconosciamo il forte potenziale di crescita. Grazie alla rete dei nostri uffici all’estero abbiamo portato alla manifestazione una delegazione di 55 operatori internazionali di altissimo profilo. Per la prima volta, oltre che da Europa e Nord America, abbiamo portato a Firenze delegati da Paesi asiatici, in particolare Giappone, Cina e Corea del Sud. Questa crescente presenza internazionale conferma il forte interesse degli operatori internazionali a collaborare con l’Italia”. Il consolidamento della manifestazione ha trovato riscontro anche nel supporto di grandi gruppi dell’intrattenimento digitale e studi professionali, tra i quali figurano Epic Games in qualità di Diamond Partner, Slitherine come Platinum Partner, Caracal Games e LCA Studio Legale nel ruolo di Gold Partner, affiancati dai Silver Partner Xsolla e Bologna Game Farm.

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