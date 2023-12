Firenze Rocks 2024, i Tool sul palco il 15 giugno

(Adnkronos) – Sono i Tool i primi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. La storica band americana, avanguardia del progressive-metal mondiale, si esibirà sabato 15 giugno 2024, portando ai propri fan italiani il loro grandioso e unico show, attesissimo ritorno dopo cinque dalla loro ultima esibizione proprio sul palco della Visarno Arena. La data a Firenze Rocks sarà l'unica tappa nel nostro Paese nel grande tour che la vedrà, a partire dalla primavera 2024, impegnata la prossima estate sui migliori palchi e festival d'Europa. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di mercoledì 20 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation e sull'app Firenze Rocks. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 11 di giovedì 21 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it. Un mese di date tra cui le esibizioni all'O2 Arena di Londra, alla Tele2 Arena di Stoccolma e all'Accor Arena di Parigi, oltre alle partecipazioni ai festival Graspop Metal Meeting, Tons of Rock e CopenHell. Il tour europeo fa seguito a un periodo particolarmente impegnativo per la band di Los Angeles: il quartetto composto da Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones e Maynard James Keenan è attualmente impegnato in un tour nordamericano che si protrarrà fino a febbraio. Negli ultimi cinque mesi, i Tool sono stati protagonisti sui più grandi palchi come Aftershock, Welcome to Rockville, Louder Than Life e i festival Sonic Temple Arts &Music, oltre all'esibizione unica al Power Trip, che Metal Hammer ha descritto come "uno show da capogiro che ha dimostrato quanto sia singolare la loro arte, un'esperienza trascendentale che supera i confini fra i generi”. I Tool si sono formati nel 1990 e hanno pubblicato cinque album in studio: Undertow(1993), Ænima (1996), Lateralus (2001), 10.000 Days (2006) e Fear Inoculum(2019); due Ep: 72826 (1991) e Opiate (1992), e il cofanetto in edizione limitata Salival (2000). La band ha vinto quattro GRAMMY Awards®: Miglior performance metal (1998, "Ænima"), Miglior performance metal (2002,"Schism"), Miglior pacchetto di registrazione (2007, "10.000Days") e Miglior performance metal (2020, "7empest"). La band è composta da Danny Carey (batteria), Justin Chancellor (basso), Adam Jones(chitarra) e Maynard James Keenan (voce). Firenze Rocks, festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, porta nel capoluogo fiorentino il meglio del rock mondiale. Negli anni il festival ha ospitato artisti quali Green Day, Metallica, The Cure, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who. Grande Musica, e molto altro alla Visarno Arena di Firenze, per un evento senza pariche attrae ogni anno decine migliaia di fan provenienti da ogni angolo d’Italiae del globo, confermandosi uno tra i maggiori festival europei e punto di riferimento della scena live. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

