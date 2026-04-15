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Fiorentina-Crystal Palace: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Conference League. Giovedì 16 aprile i viola ospitano il Crystal Palace – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei quarti di finale della terza competizione europea. La squadra di Vanoli va a caccia dell’impresa al Franchi, dopo aver perso l’andata per 3-0 a Londra. 

 

La sfida tra Fiorentina e Crystal Palace è in programma giovedì 16 aprile alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli. 

Crystal Palace (3-4-2-1): Benitez; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner 

 

Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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