Fiocco azzurro per la star di Sanremo, è nato il piccolo Noah: la gioia dei fan

Il grande annuncio dell’ex star del Festival di Sanremo: è nato il suo primo figlio, il piccolo Noah: la gioia dei fan.

L’ex star del Festival di Sanremo e la sua compagno hanno accolto nella loro vita il piccolo Noah, nato pochi minuti dopo la mezzanotte del 1 novembre 2024. Il rapper ha condiviso la gioia di questo momento unico attraverso una storia su Instagram, scegliendo parole semplici ma cariche di significato: “Benvenuto all’erede. Welcome Noah”.

L’annuncio è stato impreziosito da emoticon che esprimono amore e felicità: un cuoricino azzurro, un orsetto e il simbolo dell’infinito. Quest’ultimo rappresenta l’amore infinito che lega Lazza alla sua fidanzata Greta Orsingher.

Il grande annuncio di Lazza

Prima che la notizia diventasse ufficiale grazie all’annuncio di Lazza, erano già circolati alcuni indizi sui social network. Deianira Marzano, nota esperta di gossip, aveva rivelato tramite le segnalazioni dei suoi follower che la coppia era già in ospedale e che il lieto evento era imminente. Inoltre, poco prima dell’annuncio del rapper sulla nascita del figlio Noah, Greta Orsingher aveva pubblicato una foto su Instagram mostrando una cena a base di sushi con scritto “Push dinner”.

Questo dettaglio non è passato inosservato ai fan più attenti: mangiare pesce crudo è infatti sconsigliato durante la gravidanza e quindi molti hanno interpretato questo gesto come un segnale che il bambino fosse finalmente nato. La relazione tra Jacopo Lazzarini e Greta Orsingher ha preso il via lo scorso inverno ma solo a marzo hanno deciso di rendere pubblico il loro amore con una foto insieme su Instagram.

Da quel momento in poi non si sono più nascosti agli occhi del pubblico condividendo diversi momenti della loro vita quotidiana insieme. La coppia ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro vita privata ma non hanno esitato a condividere con i fan l’attesa per l’arrivo del piccolo Noah annunciando a maggio di aspettare un bambino.

Nell’euforia del momento tanto atteso, Lazza ha commesso un piccolo errore nell’annunciare l’ora esatta della nascita del figlio Noah. Sebbene avesse indicato inizialmente pochi minuti dopo mezzanotte dell’1 novembre 2024 come momento della venuta al mondo del piccolo, successivamente si è corretto specificando che Noah è effettivamente nato alle 00:08 del giorno 14 novembre 2024. Un dettaglio minimo se paragonato alla grande gioia vissuta dalla coppia in questi momenti indimenticabili.