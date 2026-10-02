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Finta banca e falso oro per truffare risparmiatori, maxi sequestro a Torino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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TORINO (ITALPRESS) – Promettevano guadagni da sogno investendo in oro e criptovalute, ma era tutta una truffa basata sul classico “schema Ponzi”. La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 1,6 milioni di euro tra contanti, immobili, terreni e quote societarie ai capi di un’organizzazione criminale che ha spennato centinaia di risparmiatori in tutta Italia.

Tra il 2021 e il 2023, la banda si è servita di una rete di finti consulenti finanziari per attrarre i clienti. L’operazione faceva perno su una presunta “banca d’investimento” londinese, con sedi a Torino e in Spagna, completamente abusiva e priva delle autorizzazioni di legge.

Per conquistare la fiducia delle vittime, i truffatori mostravano perfino una piattaforma online su cui seguire i finti rendimenti e usavano i soldi dei nuovi arrivati per pagare i primi (falsi) interessi.

Dei 6 milioni di euro raccolti complessivamente, almeno 1,6 milioni sono stati incassati dai promotori del raggiro e riciclati nell’acquisto di case, terreni e aziende. Le perquisizioni dei finanzieri, che hanno coinvolto anche i comandi di Milano e Teramo, hanno portato al blocco immediato di tutti i beni riconducibili agli indagati.

IL VIDEO

– Foto: Da video Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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