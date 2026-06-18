Fiere, in assemblea Asal una riflessione su futuro allestimenti

(Adnkronos) – “L’assemblea annuale di Asal è stata un’importante occasione di riflessione sul ruolo degli allestitori su temi quali concorrenza, sostenibilità degli allestimenti, badge di cantiere e intelligenza artificiale. Ci siamo confrontati per affrontare in maniera coesa le sfide di un comparto strategico per il successo delle manifestazioni fieristiche italiane e per la promozione del Made in Italy nel mondo. In particolare, è emersa l’esigenza di garantire una concorrenza leale nei quartieri fieristici, alla luce del crescente coinvolgimento diretto di alcuni operatori fieristici nelle attività di allestimento, dinamica che richiede attenzione per evitare possibili distorsioni del mercato e assicurare pari opportunità agli operatori indipendenti”. Lo ha dichiarato Marco Fogarolo, attuale presidente di Asal Assoallestimenti, nel corso dell’Assemblea dell’associazione che all’interno di FederlegnoArredo rappresenta le imprese italiane degli allestimenti fieristici e degli eventi, e che si è tenuta presso La Triennale di Milano. Un momento di grande partecipazione, che ha riunito imprenditori ed esperti, con l’obiettivo comune di tracciare la rotta del comparto.

Tanti gli spunti di riflessione emersi nel dibattito. Marco Morone, dirigente delle professioni sanitarie Regione Lombardia, e Ivano Bortolo, Tecnico della prevenzione, hanno approfondito il tema della sicurezza sul lavoro e della prevenzione, aspetti che rappresentano da sempre una priorità per le imprese del comparto. L’avvocato Mauro Colantoni ha analizzato il quadro normativo e regolatorio che disciplina il mercato degli allestimenti, con particolare attenzione agli equilibri concorrenziali, mentre Filippo Poletti, giornalista, autore e Linkedin Top Voice, ha guidato la platea in una riflessione sull’evoluzione digitale, illustrando come digitalizzazione, software gestionali e intelligenza artificiale rappresentino tre livelli della stessa sfida culturale.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della sostenibilità degli allestimenti, considerata una delle principali direttrici di sviluppo del comparto. Le imprese associate stanno investendo sempre più in progettazione circolare, riutilizzo dei materiali, efficientamento logistico e riduzione dell’impatto ambientale delle strutture temporanee, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità richiesti dalle normative, dal mercato e dagli stessi espositori. In questo percorso un ruolo crescente è svolto proprio dall’innovazione digitale e dall’intelligenza artificiale. L’Assemblea si è conclusa con l’elezione del Consiglio di Presidenza per il quadriennio 2026-2030, composto da Giorgio Benfenati, Ares Bolognesi, Gianfranco D’Alconzo, Marco Fogarolo, Cristiano Franchi, Domenico Gagliardi, Matteo Plotini, Michele Tosetto e Massimiliano Vaj. Il completamento della governance associativa avverrà nell’ambito del rinnovo degli organi federativi previsto per l’autunno, fino alla nomina del presidente per il prossimo quadriennio.

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